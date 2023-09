Reprodução: Câmara dos Deputados/ Marina Ramos O novo ministro tomou posse nesta quarta-feira (13/09)

Nesta quarta-feira (13/9), André Fufuca (PP-MA) tomou posse do Ministério do Esporte, substituindo Ana Moser. Antes de assumir a pasta, ele afirmou que o presidente Lula teria pedido uma revolução no esporte nacional. Em resposta, Fufuca disse que primeiro seria necessária uma democratização.

“Não podemos falar numa revolução esportiva a partir do momento em que temos disparidade entre o tratamento do esportista masculino e da esportista feminina", explicou.

Ele acrescentou que para o esporte crescer no Brasil é preciso ter qualidade.

"Não podemos falar de uma revolução esportiva no momento em que temos um esporte de qualidade quase zero no país. Temos muito a avançar, muito a crescer, e tenham certeza de que aqui tem um jovem com disposição, com vontade de trabalhar e com humildade para que possa crescer junto com todos do esporte nacional brasileiro", declarou o novo ministro.



A nomeação aconteceu no Palácio do Planalto, em um evento fechado. Além o ministro do esporte, também foram empossados Sílvio Costa Filho (Republicanos-PE), Márcio França (PSB-SP). Eles assumiram respectivamente o Ministério de Portos e Aeroportos e o novo Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. A troca de comandos faz parte da reforma ministerial proposta pelo presidente.

Em vídeo oficial, divulgado pela assessoria, Lula recomendou que André Fufuca “cuide” do esporte.

“O esporte tem que ser muito cuidado, porque o esporte não só gera muito oportunidade de trabalho, mas também gera saúde nas pessoas, se a gente souber trabalhar direitinho”, pediu o presidente.

Ex- ministra Ana Moser deixa Brasília

















Ana Moser não participa da posse

A ex-ministra do Esporte, Ana Moser , não compareceu à cerimônia de transmissão de cargo. Após a exoneração, ela declarou estar “de luto”. A ex-atleta deixou Brasília sem conversar com Lula. O novo ministro elogiou a atuação dela na pasta.

"É uma pessoa que dispensa apresentações, um personagem histórico do esporte nacional. Tenho certeza de que terei de me desdobrar muito para fazer com que seus sonhos, seus trabalhos e suas realizações se perpetuem no que diz respeito ao tempo em que ficarei à frente do Ministério do Esporte ".