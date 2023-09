Ricardo Stuckert/ Presidência Fufuca, o minitro Alexandre Padilha e Silvio Costa Filho

Os novos ministros Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos) e André Fufuca (Esporte) assumirão os postos nesta quarta-feira (13) em reunião fechada com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), sem cerimônia aberta no Palácio do Planalto. Na última troca, quando Celso Sabino assumiu a pasta do Turismo, houve evento em Brasília.

Além dos dois, Márcio França assumirá o Ministério da Micro, Pequena e Média Empresa, que será criado. França estava à frente da pasta de Portos e Aeroportos, mas foi trocado para acomodar a entrada de mais partidos no governo.

Lula ainda não posou para foto com os novos ministros, a expectativa é que o registro ocorra nesta quarta.

À tarde, após a reunião com o presidente, serão realizadas as cerimônias de transmissão de cargo nos ministérios de Portos e Aeroportos e do Esporte, porém Lula não prevê comparecer a estes eventos.



Quando Sabino entrou no governo, o presidente Lula prestigiou a troca de comando no ministério, assim como o presidente da Câmara, Arthur Lira.

Deputados federais, Costa Filho (Republicanos-PE) e Fufuca (PP-MA) foram indicados por seus partidos, Republicanos e PP, respectivamente, para o lugar de Márcio França e Ana Moser.



A inclusão dos deputados na administração federal se dá no âmbito da reforma ministerial que visa incluir partidos do Centrão no governo, a fim de facilitar a aprovação de projetos enviados pelo Planalto ao Congresso.

André Fufuca é líder do PP desde 2022 e sempre teve papel de destaque na legenda, como a própria presidência nacional. Fufuca comandou o partido em 2021 e 2022, após a saída do ex-ministro Ciro Nogueira. Ele está no seu terceiro mandato como deputado federal. Fufuca é filiado ao PP desde 2016 e também já passou pelo PSDB e PSD.

O deputado Silvio Costa Filho é aliado histórico do PT e é filho do ex-deputado Sílvio Costa, também do Republicanos de Pernambuco. Ele está em seu segundo mandato como deputado federal e antes já foi deputado estadual, vereador e secretário estadual de Turismo na gestão do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos.