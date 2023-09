Reprodução Ana Moser foi demitida do cargo de ministra do Esporte





A ex-jogadora de vôlei Ana Moser pode continuar no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conforme informação da jornalista Natuza Nery, da GloboNews. A possibilidade da sua permanência será discutida em uma conversa entre ela e o petista nos próximos dias, logo após a volta deste do G20, que ocorrerá na Índia neste fim de semana.

Não há detalhes se ela ocupará alguma posição dentro do Ministério do Esporte ou será deslocada para alguma outra pasta.

A notícia vem após a demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte na última quarta-feira (6), dando lugar a André Fufuca (PP-MA). Sua saída ocorreu após pressão do Centrão, que demonstrou interesse em ocupar a pasta com o objetivo de fortalecer o apoio do governo Lula na Câmara dos Deputados.

Após ser informada da perda do cargo de ministra, a ex-atleta divulgou uma nota lamentando sua saída.

"Durante a conversa, Ana Moser lamentou que as promessas de campanha, de um esporte para toda a nação, tenham tido tão pouco tempo para que se desenvolvessem na retomada da gestão do Ministério do Esporte voltada para a implementação de uma política que efetivasse o direito social à prática esportiva", afirmou o comunicado da ex-ministra.

"Esta gestão vê com tristeza e consternação a interrupção temporária de uma política pública de esporte inclusiva, democrática e igualitária no governo federal, mas entende que este caminho apenas começou a ser trilhado. A ministra e a equipe do Ministério do Esporte vão continuar trabalhando e contribuindo para a política pública de esporte no Brasil, mantendo o sonho de todos que acreditaram no trabalho deste grupo", acrescentou.





Quem é Ana Moser?

Ana Moser é uma ex-jogadora de vôlei brasileira que se destacou como uma das maiores atletas da modalidade no Brasil e no mundo. Ela nasceu em 14 de agosto de 1968, em São Paulo, Brasil.

Sua carreira no voleibol incluiu a participação em quatro edições dos Jogos Olímpicos, representando a seleção brasileira feminina de vôlei. Ela conquistou a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984 e também competiu em Seul 1988, Barcelona 1992 e Atlanta 1996.

Além de suas realizações como atleta, Ana Moser também é conhecida por seu trabalho fora das quadras. Ela se formou em Educação Física e fundou o Instituto Esporte & Educação, uma organização sem fins lucrativos dedicada a promover a educação e o desenvolvimento pessoal de jovens por meio do esporte. Seu trabalho no campo da educação e desenvolvimento social é amplamente reconhecido e premiado.

Ana Moser é uma figura respeitada tanto no esporte quanto na promoção de causas sociais e educacionais no Brasil. Ela desempenhou um papel importante na formação da juventude e na promoção do esporte como ferramenta de transformação social.

Ana Moser foi a primeira mulher a comandar o Esporte. Com a ela, o ministério voltou a ser comandado por um atleta desde Pelé, que foi ministro extraordinário do governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998.