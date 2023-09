Reprodução Ana Moser não é mais ministra





A ex-ministra do Esporte, Ana Moser, foi demitida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como parte de uma estratégia política para acomodar partidos do Centrão e fortalecer a governabilidade do governo. A demissão foi justificada como uma medida necessária para manter a "governabilidade" da administração.

Ana Moser expressou nesta sexta-feira (8) sua frustração com a decisão que a impediu de continuar seu trabalho no Ministério do Esporte e não recebeu nenhuma oferta para assumir outro cargo no governo. O deputado André Fufuca (PP-MA) foi nomeado como seu sucessor no como parte de uma minirreforma ministerial.

“Foram 2 dias de conversas, e finalmente [Lula] colocou a necessidade de abrir espaço para os partidos dessa coligação [Centrão] e que pela governabilidade [a mudança] seria importante. E o jogo que segue, porque a questão ali é política. É da política”, afirmou em entrevista à GloboNews.

“Lógico, eu não entrei para sair logo, eu entrei para fazer essa construção e chegar até o fim, então há uma frustação por essa quebra, mas, como eu disse, é uma questão do jogo político”, acrescentou.

A troca de ministros tem como objetivo principal garantir maior estabilidade política e governabilidade ao governo Lula. Além do Ministério do Esporte, o Ministério de Portos e Aeroportos também passou por uma mudança ministerial, com a nomeação de Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).





Ministério do Esporte seguirá agenda

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), assegurou que o governo continuará cumprindo os compromissos na área do esporte mesmo após a saída de Ana Moser.

"Estamos tendo mudança de quem está na quadra, mas não mudam os compromissos com o esporte brasileiro", pontuou Padilha.