Fufuca, o minitro Alexandre Padilha e Silvio Costa Filho

O governo federal anunciou nesta quarta-feira (6) que o deputado André Fufuca (PP-MA) será o novo ministro dos Esportes e que o deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) , comandará a pasta de Portos e Aeroportos, substituindo Ana Moser e Márcio França, respectivamente. França será deslocado para o Ministério das Micro e Pequenas Empresas, que será recriado.

A inclusão dos deputados na administração federal se dá no âmbito da reforma ministerial que visa incluir partidos do Centrão no governo, a fim de facilitar a aprovação de projetos enviados pelo Planalto ao Congresso.

Quem são?

Fufuca tem 34 anos e é deputado desde 2010





André Fufuca

André Fufuca é líder do PP desde 2022 e sempre teve papel de destaque na legenda, como a própria presidência nacional. Fufuca comandou o partido em 2021 e 2022, após a saída do ex-ministro Ciro Nogueira. Ele está no seu terceiro mandato como deputado federal. Fufuca é filiado ao PP desde 2016 e também já passou pelo PSDB e PSD.

Quando esteve à frente da legenda, Fufuca não adotou postura de conflito com o PT, permitindo alianças estaduais entre os partidos, apesar de nacionalmente não haver consenso. No seu estado, o Maranhão, Fufuca faz parte do grupo do ministro da Justiça, Flávio Dino.

Apesar da boa relação recente com o partido, Fufuca integrava a "tropa de choque" do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, principal artificie do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.

Ele foi eleito deputado federal em 2014 pelo PEN, hoje denominado Patriota, e apoiou Aécio Neves (PSDB) contra Dilma. Em 2022, o PP era da coligação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas Fufuca não declarou seu voto abertamente.

De nome André Luiz Carvalho Ribeiro, o deputado também é conhecido como "Fufuquinha". O apelido foi herdado do pai Francisco Dantas Ribeiro, também conhecido como Fufuca e prefeito de Alto Alegre do Pindaré (MA).



Em 2017, assumiu interinamente o comando da Câmara dos Deputados por ser segundo vice-presidente da Casa. Isso aconteceu porque o então presidente Michel Temer viajou para fora do país. Dessa forma, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assumiu o Palácio do Planalto. O primeiro vice, Fábio Ramalho, também havia viajado.

Silvio Costa Filho será ministro de Lula

Silvio Costa Filho

O deputado Silvio Costa Filho é aliado histórico do PT e é filho do ex-deputado Sílvio Costa, também do Republicanos de Pernambuco. Diferentemente de Fufuca, o ex-deputado Sílvio Costa ficou ao lado de Dilma no processo de impeachment.

No ano passado, o agora ministro de Portos e Aeroportos declarou voto em Lula mesmo com seu partido na Coligação bolsonarista.

O deputado foi relator do projeto de autonomia do Banco Central, aprovado durante a gestão Bolsonaro e alvo de críticas do presidente Lula.

Ele está em seu segundo mandato como deputado federal e antes já foi deputado estadual, vereador e secretário estadual de Turismo na gestão do ex-governador de Pernambuco Eduardo Campos.