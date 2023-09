Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 04/07/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas





A possibilidade da saída do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) tem gerado preocupação entre pré-candidatos a prefeitos de cidades do interior do estado.

Os pré-candidatos do partido veem em Tarcísio um importante cabo-eleitoral e temem que, caso ele deixe a sigla, a estratégia de campanha perca força.

O governador, figura com alta popularidade no cenário político paulista, tem considerado a possibilidade de migrar para o partido PL. Uma das razões apontadas para essa cogitação é o desagrado de Tarcísio com a entrada do Republicanos no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a nomeação de Silvio Costa Filho como novo ministro de Portos e Aeroportos.





Nesse contexto, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, tem atuado para convencer Freitas a permanecer na legenda. Um dos argumentos utilizados por Pereira é o fato de Tarcísio ser uma das principais figuras do Republicanos, enquanto, no PL, ele estaria sujeito às diretrizes do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto.

No entanto, Tarcísio de Freitas tem afirmado internamente que tomará uma decisão sobre sua filiação partidária apenas no próximo ano.