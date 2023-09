Tânia Rêgo/Agência Brasil - 29/06/2023 Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) irá realizar duas cirurgias nesta semana para tratar distúrbios digestivos. As operações são para correção das alças intestinais e de hérnia de hiato, que ocorrerão no hospital Vila Nova Star, em São Paulo. Além disso, o ex-mandatário pode realizar ainda uma cirurgia de desvio de septo.

Segundo a assessoria de Bolsonaro, ele dará entrada no hospital às 13h45. A confirmação dos três procedimentos ainda será analisada após a internação. Em agosto, o ex-presidente submeteu-se a exames preparatórios para realizar as cirurgias.

Desde que levou uma facada na barriga em setembro de 2018, Bolsonaro já passou por quatro cirurgias no trato digestivo.





















De acordo com Elias Jirjoss Ilias, especialista em cirurgias gástricas e presidente do CBC (Colégio Brasileiro de Cirurgiões), a cirurgia de hérnia de hiato será realizada para tratar um refluxo gastroesofágico.

"Ele tem um refluxo e deve ser feito uma válvula anti-refluxo pelo que eu imagino. Quando uma pessoa tem muito refluxo, quer dizer que o alimento que sai do estômago tende a voltar para o esôfago, e ele acaba queimando o esôfago porque volta a misturado com o ácido clorídrico do estômago, o que causa muita queimação, muita azia e é muito desconfortável", explica o médico.

Ilias explica ainda que a hérnia incisional não é infrequente, principalmente pelo histórico de Jair Bolsonaro.

'A hérnia incisional é frequente, principalmente porque o ex-presidente foi operado de urgência, de uma facada que ele tomou, então a cavidade abdominal ela estava contaminada por causa das fezes que tem no intestino. Então é muito frequente acontecer de evoluir com uma hérnia porque a costura foi feita em condições de urgência, em ambiente contaminado, mesmo tomando os antibióticos todos os cuidados que eu tenho certeza que foram feitos com ele, essa hérnia pode voltar e acho que é agora que vão tentar corrigir novamente", diz o especialista.

Sobre a correção das alças intestinais, especialistas disseram que o procedimento serve para tratar o mau funcionamento do intestino, como os casos de obstrução ou lentidão. Entretanto, os médicos afirmam que o termo é genérico e precisaria de mais detalhes do quadro do ex-presidente para explicá-lo.