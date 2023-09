Ricardo Stuckert/Presidência da República Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (11) que o ex-mandatário Jair Bolsonaro (PL) está "altamente comprometido" devido ao acordo de delação premiada entre a Polícia Federal e Mauro Cid , ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

"Eu acho que ele está altamente comprometido. A cada dia vai aparecendo as coisas, e a cada dia nós vamos ter certeza de que havia a perspectiva de golpe e que o ex-presidente estava envolvido nela até os dentes", disse Lula durante coletiva de imprensa em Nova Délhi, na Índia, onde participou da cúpula do G-20.

No último sábado (9), o acordo de delação foi homologado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes . O magistrado ainda concedeu liberdade provisória ex-ajudante de ordens, que agora faz uso de tornozeleira e está afastado das funções no Exército.





Delação premiada

O acordo prevê a colaboração com as investigações sobre a falsificação de cartões de vacinação e venda de joias recebidas por Bolsonaro.

Segundo a legislação, a delação pode ser rescindida em caso de omissão dolosa sobre os fatos objeto da colaboração e nos casos em que o colaborador retomar a conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração. Ou seja, se Cid não contar tudo o que sabe a respeito dos fatos pelos quais está sendo investigado, pode perder os benefícios.

O tenente-coronel foi preso no dia 3 de maio em Brasília , durante uma operação que investiga se houve fraude no cartão de vacina de Bolsonaro para beneficiar o ex-presidente, além de envolvimento em suposta tentativa de golpe de estado. Ele também é investigado pelo caso das joias sauditas.