O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou na quarta-feira (6) a minirreforma ministerial. Ana Moser foi demitida do Ministério do Esporte, sendo substituída por André Fufuca (PP-MA), e Márcio França saiu da pasta Portos e Aeroportos, que será comandada por Silvio Costa Filho (Republicanos-PE), para administrar a área de Micro e Pequenas Empresas, que ainda será criada.

O movimento do petista é uma tentativa de conquistar mais 70 votos de deputados e ter ampla maioria na Câmara, mesmo PP e Republicanos se colocando como partidos “independentes”.

Com nove meses de governo, Lula precisou fazer quatro trocas de ministros, perdendo duas mulheres. Porém, o objetivo do Palácio do Planalto é não realizar mais nenhuma alteração pelos próximos meses.

A primeira troca foi de Gonçalves Dias. Em abril deste ano, imagens do militar no Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro fez com que o presidente da República publicasse sua exoneração. Marco Antonio Amaro foi escolhido para substituí-lo.



Em julho, Lula demitiu Daniela Carneiro (União Brasil-RJ). A deputada federal rompeu com o União Brasil e o partido reivindicou o Ministério do Turismo. A pasta hoje é comandada por Celso Sabino.



Já Silvio Costa Filho e Fufuca entraram no governo por pressão do Centrão. A permanência de Márcio França se deu pelas negociações de Lula com o PSB.







Confira os ministros que estão desde o início do governo Lula

Ministro da Casa Civil: Rui Costa;

Ministro da Secretaria-Geral da República: Márcio Costa Macêdo;

Ministro das Relações Institucionais: Alexandre Padilha;

Ministro da Secom: Paulo Pimenta;

Advogado-Geral da União: Jorge Messias;

Controladoria-Geral da União: Vinícius Marques de Carvalho;

Ministro da Agricultura: Carlos Fávaro;

Ministro das Cidades: Jader Barbalho Filho;

Ministra da Cultura: Margareth Menezes;

Ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação: Luciana Barbosa;

Ministro das Comunicações: Juscelino Filho;

Ministro da Defesa: José Mucio;

Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar: Paulo Teixeira;

Ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional: Waldez Góes da Silva;

Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social: Wellington Dias;

Ministro dos Direitos Humanos: Silvio Luiz de Almeida;

Ministro da Fazenda: Fernando Haddad;

Ministro da Educação: Camilo Santana;

Ministra da Gestão e da Inovação: Esther Dweck;

Ministra da Igualdade Racial: Anielle Francisco da Silva;

Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços: Geraldo Alckmin;

Ministro da Justiça e Segurança Pública: Flávio Dino;

Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima: Marina Silva;

Ministro de Minas e Energia: Alexandre Silveira;

Ministra das Mulheres: Aparecida Gonçalves;

Ministro da Pesca: André de Paula;

Ministra do Planejamento: Simone Tebet;

Ministro dos Povos Indígenas: Sonia Guajajara;

Ministro da Previdência Social: Carlos Lupi;

Ministro das Relações Exteriores: Mauro Vieira;

Ministra de Saúde: Nísia Trindade;

Ministro do Trabalho e Emprego: Luiz Marinho;

Ministro dos Transportes: Renan Filho.

Confira os ministros que entraram durante o governo Lula:

Ministro do Turismo: Celso Sabino de Oliveira;

Ministro do GSI: Marcos Antonio Amaro dos Santos;

Ministro do Esporte: André Fufuca;

Ministro de Portos e Aeroportos: Silvio Costa Filho.

Confira quem foi demitido ou mudou de ministério durante o governo Lula:



Ana Moser foi demitida do Ministério do Esporte;

Daniela Carneiro foi demitida do Ministério do Turismo;

Gonçalves Dias foi demitido do Ministério do GSI;

Márcio França saiu do Ministério de Portos e Aeroportos para ser ministro de Micro e Pequenas Empresas