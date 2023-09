Agência Brasil/Ricardo Stuckert/PR Luiz Inácio Lula da Silva, durante reunião com o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden.





O Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), anunciou nesta quinta-feira (7) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará um acordo com os presidentes dos Estados Unidos e da Índia para promover o uso de biocombustíveis. O objetivo central do acordo é a descarbonização da matriz de transportes em escala global.

A iniciativa não é inédita, visto que o Silveira já havia assinado um acordo similar na Índia há aproximadamente 45 dias. O atual compromisso com os Estados Unidos e a Índia surge no contexto da participação de Lula na 18ª edição da cúpula do G20, realizada em Nova Déli, na Índia.

O acordo sobre biocombustíveis é mais um passo na direção da cooperação internacional em busca de soluções para reduzir as emissões de carbono provenientes do setor de transportes.

O presidente deixou o Brasil nesta quinta e chegará na Índia na sexta (8). O evento ocorrerá entre sábado (9) e domingo (10).

Após o término do encontro, Lula passará a ser o presidente simbólico do bloco. O G20 conta com a participação de 19 países e da União Europeia, nações que representam aproximadamente 80% da economia do mundo.

Será a primeira vez que um presidente do Brasil comandará o grupo, que foi criado em 1999. O mandato começará em dezembro deste ano e chegará ao fim em novembro do ano que vem, quando o Rio de Janeiro sediará a cúpula do bloco.





Lula falará de fome, guerra e meio ambiente

O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, contou que o governo Lula discutirá o meio ambiente, mudança climática, desigualdade social e a guerra na Ucrânia.

O presidente da República irá reforçar a necessidade que a Ucrânia e a Rússia sentem para chegar a um acordo para dar um ponto final no conflito que ocorre no leste europeu.

No sábado, Lula participará de duas reuniões temáticas. A primeira debaterá a preservação do planeta, enquanto a segunda falará da proteção das pessoas em diversas áreas, como saúde e educação.

No domingo, quando se encerra a cúpula, o G20 discutirá a promoção de um futuro melhor, tendo como foco as transformações tecnológicas e o trabalho e emprego da sociedade.