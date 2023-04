Governo da Bahia Gonçalves Dias, ministro do GSI

O ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), General Gonçalves Dias, pediu o afastamento do cargo nesta quarta-feira (19) após as suspeitas de conivência com os golpistas nos ataques ao Palácio do Planalto em 8 de janeiro. Dias é o primeiro ministro que cai no governo Lula.

O pedido foi entregue diretamente ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em reunião no Palácio do Planalto. A demissão ocorre após imagens de câmera de segurança que mostram Gonçalves Dias no Palácio do Planalto durante os ataques.

A decisão já era esperada nos bastidores. Petistas pressionavam Lula a tomar alguma decisão sobre o caso. Em nota, o Planalto não citou a demissão do ministro, mas disse que todos os responsáveis pelos atos de 8 de janeiro serão responsabilizados.

A queda de Gonçalves Dias acontece após a divulgação de imagens que mostram o ministro no Palácio do Planalto. Em um trecho da gravação, obtida pela CNN Brasil, é possível ver Dias orientando os responsáveis pelos atos a deixar o Planalto.

Segundo as filmagens, às 16h29, Gonçalves Dias andava pelo terceiro andar do Palácio, na antessala do gabinete do presidente da República. Ele tenta abrir duas portas e depois entra no local.

Minutos depois, o general aparece caminhando pelo mesmo corredor com alguns dos responsáveis pelos atos. As gravações sugerem, conforme a CNN, que ele indicava a saída de emergência ao grupo.

Depois, outros integrantes do GSI também aparecem nas imagens, parecendo indicar o caminho de saída aos invasores que estavam no terceiro andar do prédio.

As imagens mostram, em diversos momentos, funcionários do GSI e invasores circulando pelo Planalto.

GSI minimiza imagens

Mais cedo, o GSI emitiu a nota minimizando as filmagens divulgadas nesta quarta-feira. Para o gabinete, a ação de Gonçalves Dias se deu apenas para garantir a prisão dos acusados.

“A respeito de reportagem veiculada no dia de hoje, sobre os ataques do 8 de janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI) esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar os quarto e terceiro pisos do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM/DF, foi possível realizar a prisão dos mesmos”, disse o GSI.

Falta em audiência na Câmara

Gonçalves Dias prestaria esclarecimentos à Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (19), mas cancelou sua ida por motivos de saúde. O ex-ministro apresentou um atestado médico com “quadro clínico agudo”.

De acordo com o documento, o ministro foi atendido pelo Serviço Médico da Coordenação de Saúde por volta das 13h. Ele foi medicado e ficará sob observação dos profissionais da saúde.

Dias foi convidado a falar sobre a atuação do GSI durante os atos antidemocráticos contra a Praça dos Três Poderes. Após o cancelamento, a comissão aprovou a convocação do ex-ministro, o que obriga ele a prestar depoimento.

Quem é Gonçalves Dias

Mais conhecido como GDias, o general atuou no comando da segurança pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre 2003 e 2009. À época, ele ficou conhecido como "sombra" do mandatário, já que estava ao lado dele sempre que o petista se deslocasse, desde compromissos oficiais a atividades de lazer, como pescaria.

Após os dois primeiros mandatos de Lula à frente do Planalto, Dias foi chefe da Coordenadoria de Segurança Institucional da ex-presidente Dilma Rousseff (PT), período em que foi promovido ao posto de general.

Nas campanhas de Lula em busca do terceiro mandato, Dias voltou a dar apoio à equipe de segurança do presidente. A empresa de segurança do general foi contratada para auxiliar na montagem dos eventos que Lula participou ao redor do país.

No período de transição de governos, GDias foi indicado para integrar a equipe do grupo temático na área de inteligência estratégica. Além disso, por ser militar, o general também é um dos conselheiros e interlocutores do mandatário junto às Forças Armadas.