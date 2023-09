Reprodução/Twitter @JanjaLula Janja, primeira-dama do Brasil





A primeira-dama Janja demonstrou nesta quinta-feira (7) sua insatisfação com a demissão de Ana Moser do Ministério do Esporte. A pasta passará a ser ocupada pelo deputado federal André Fufuca (PP-MA), uma das lideranças do Centrão no Congresso Nacional.

A manifestação da esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocorreu em resposta ao empresário Omar Monteiro Jr, proprietário do Bar do Omar, no Rio de Janeiro.

“Ninguém do nosso campo está satisfeito” declarou Omar, referindo-se a demissão de Ana Moser. Janja então respondeu: “Eu também não estou feliz”.

A decisão de demitir a ex-jogadora de vôlei e nomear Fufuca foi tomada pelo Palácio do Planalto como parte de uma estratégia para fortalecer sua base de apoio na Câmara dos Deputados. A motivação subjacente a essa mudança está relacionada ao desejo do governo de ampliar seu apoio político, com um foco no respaldo do Centrão.





Porém, há grupos de esquerda que não sabem se a mudança terá impacto favorável ao governo. Na avaliação de algumas lideranças, o Ministério do Esporte não irá atrair deputados para a base aliada.

O Republicanos reforçou que, mesmo com um ministério, não fará parte da base do governo, mas informou que manterá independência no Congresso Nacional.