Reprodução Bolsonaro discursando durante o 7 de setembro de 2021, enquanto ocupava a chefia do Executivo

Nas redes sociais, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão pedindo que as pessoas "fiquem em casa" e não participem das solenidades do Dia da Independência do Brasil, celebrado em 7 de setembro. Esta será a primeira comemoração da data sob o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A frase "fique em casa", agora usada pelos bolsonaristas para pedir que as pessoas não participem dos eventos, foi usada durante a pandemia de Covid-19 para conter aglomerações e evitar a propagação do vírus. À época, a frase foi criticada por Bolsonaro.

Agora, nas redes sociais, os apoiadores dizem que "não há o que comemorar" e fazem críticas aos militares do Exército. Ainda, os apoiadores de Bolsonaro pedem que as pessoas pendurem bandeiras do Brasil nas janelas de suas casas como forma de 'protesto'.

No dia 7 de setembro fique em casa e coloque a bandeira do Brasil em sua janela! 🇧🇷👊🇧🇷 pic.twitter.com/AoSmTXHqo7 — Natanael Melo 🇧🇷🇺🇸🇪🇺🇮🇱 Sigo todos de volta (@Natanae68425140) September 2, 2023

















"Nessa semana, onde quer que você esteja, curta com a sua família." Fique em casa 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷



Não temos o que comemorar 😔😞 pic.twitter.com/FkHDeiUkRs — Maria P (@damadanoite14) September 3, 2023









07 de Setembro, fique em casa....

💚🇧🇷💛 pic.twitter.com/i5SNrNTcsB — Ặηḁ 🪄 2° ȼ๏ɲţą 💯% SÐV (@AnaBanker2) September 2, 2023









Alguns dos vídeos mais compartilhados são do deputado Zé Trovão (PL-SC), em que ele aparece pedindo que as pessoas não saiam de casa no Dia da Independência. Em uma das gravações, ele diz que o público dos eventos não vai passar de "50 mil ou 100 mil pessoas, se tiver pão com mortadela".

Ele ainda afirma que "7 de Setembro não é dia de manifestação, é dia de ficar em casa".









O Exército também é alvo de críticas e, nas publicações, os apoiadores do ex-mandatário estão comparando os militares com melancias, porque seriam, segundo eles, verdes por fora (devido às vestimentas), mas vermelhos por dentro (cor do símbolo do comunismo).

No dia 07 de Setembro, fique em casa!🇧🇷 pic.twitter.com/1B4PucOuQ7 — Cida Queiroz⚡10 5 6 5 (@cidaqueiroz) September 2, 2023









Planos para o feriado

Conforme apuração do Portal iG , o governo federal está elaborando um plano para usar o desfile do Dia da Independência como uma oportunidade para promover a união e a coesão do país.

Com o slogan "democracia, soberania e união", o desfile está sendo organizado pela Secretaria de Comunicação Social e tem o objetivo de transmitir uma mensagem de paz e coesão à nação.

Lula também se prepara para, um dia antes do desfile, fazer um pronunciamento em rede nacional abordando a temática da soberania nacional.