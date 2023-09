Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 04/07/2023 Governador de São Paulo, Tarcísio Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesse sábado (2), durante evento do Expert XP, que deve encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) uma reforma administrativa com redução de 5 mil cargos em comissão, com possibilidade de chegar a 10 mil a menos.

"Temos limitação de ordem fiscal muito severa", afirmou Tarcísio. "Não tem outra opção se quisermos impulsionar investimentos. Temos de buscar investimentos privados", disse.

No evento, Tarcísio de Freitas também reiterou que a Sabesp será privatizada. "Não tenha dúvidas", garantiu. A expectativa é que a venda da empresa seja feita até o primeiro semestre de 2024.

Ele ainda disse que o programa estadual de parcerias e investimentos mira a expansão do metrô para a região metropolitana, das linhas da CPTM, bem como a privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia.