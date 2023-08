Valter Campanato/Agência Brasil - 20/07/2023 Ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias e o Presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se reúne, na manhã desta quarta-feira (30), com o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, no Palácio do Planalto. Com uma possível reforma ministerial cada vez mais próxima, para dar lugar aos novos ministros do Partido Progressista (PP) e Republicanos no governo, Dias é um dos cotados para deixar o cargo e ser remanejado em outra posição.

O encontro entre eles, de acordo com a agenda oficial, está marcado para as 9h. Além de Wellington Dias, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também participam da reunião. O tema discutido entre eles, porém, não foi divulgado.

Em meados de julho, Lula descartou entregar o Ministério do Desenvolvimento Social para partidos do Centrão e reafirmou sua confiança no ministro Wellington Dias. Na ocasião, o petista afirmou que a pasta é uma indicação dele e que Dias não deixaria o posto.

“Esse ministério é um ministério meu. Esse ministério não sai. A Saúde não sai. Não é o partido que quer vir para o governo que pede ministério. É o governo que oferece o ministério. É só fazer uma inversão de valores. No momento certo nós vamos conversar. Da forma mais tranquila possível, não quero conversa escondida, não quero conversa secreta”, disse Lula, em entrevista à Record TV, em 13 de julho.

Cerca de duas semanas atrás, os dois também se reuniram no Planalto, mas negaram que a reforma ministerial tenha sido discutida.

Do Centrão, os nomes de André Fufuca (PP-MA) e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) foram anunciados por Padilha no início de agosto para ocupar pastas dentro do governo. Lula, no entanto, ainda deve definir quais ministérios eles vão comandar.

Agenda do presidente



Ainda hoje, Lula participa do III Fórum Interconselhos, que reúne 300 conselheiros de todo o país, para contribuir na elaboração do Plano Plurianual (PPA) e monitorar a sua execução no período de quatro anos.



Depois, às 11h30, o mandatário se reúne com a presidente do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), Elisabetta Recine. Mais tarde, Lula ainda se encontra o ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, e, depois, com o prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva.