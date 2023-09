Luc Viatour wikimedia commons Cientistas descobriram um novo “reservatório” de água na superfície da Lua. O anúncio foi em março, o FLIPAR mostrou e republica para quem não viu.





A chamada Super Lua Azul, a maior e mais brilhante lua cheia do ano de 2023, acontecerá nesta quarta-feira (30), a partir das 22h35 pelo horário de Brasília, e deve durar a noite toda, sendo visível a olho nu em todo o planeta. A próxima superlua azul, de acordo com as estimativas da Nasa, só acontecerá no ano de 2032.

Apesar do nome popular do fenômeno, o satélite natural da Terra não ficará de fato azul, mas estará maior e mais brilhante, devido à aproximação com o nosso planeta.Em regiões em que o céu estiver nublado, a visibilidade do fenômeno pode ser difícil. Para ajudar nesses casos, o canal do YouTube “The Virtual Telescope Project” , fundado pelo astrofísico Gianluca Masi, transmitirá o fenômeno ao vivo.