Ricardo Stuckert / PR - 24.08.2023 Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, é recebido pelo Ministro das Relações Exteriores de Angola , António Téte, durante sua chegada a Luanda

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) visita a Angola nesta sexta-feira (25) em viagem oficial. O petista partiu em direção a Luanda, capital do país africano, ainda na noite dessa quinta (24) para retomar a relação bilateral e assinar acordos.

No terceiro mandato do chefe do Executivo, essa é a primeira viagem dele ao país, mas a terceira ao se considerar os governos anteriores, desde 2003. A ida à Angola acontece após o presidente cumprir uma série de compromissos na África do Sul para a 15ª Cúpula dos Chefes de Estado do Brics, que ocorreu em Joanesburgo.

Nesta sexta, Lula se reúne em um encontro reservado com o presidente da Angola, João Manuel Lourenço, às 11h10 do horário de Brasília, no Palácio Presidencial. A segunda reunião será ampliada e vai contar com a presença de mais representantes dos dois países.

Hoje, os governos brasileiro e angolano devem assinar acordos, por volta das 12h30, sobre cooperação nas áreas de agricultura, processamento de dados, apoio a pequenas e médias empresas, saúde e educação.

Depois, o petista deve fazer um pronunciamento na Assembleia Nacional de Angola, segundo a agenda oficial. Ele ainda vai se encontrar com a presidente da Assembleia Nacional de Angola, Carolina Cerqueira, e, ao fim do dia, participar do encerramento de um seminário com empresários dos dois países.

No sábado (26), a previsão é que Lula visite o Instituto Guimarães Rosa, em Luanda, mantido pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil em 24 cidades do mundo para promoção da cultura nacional, para inauguração da Galeria Ovídeo de Melo.

E, no domingo (27), o mandatário se dirige a São Tomé, capital de São Tomé e Príncipe, para a 14ª Conferência de chefes de Estado da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP).