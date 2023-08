Reprodução Michelle Bolsonaro





Michelle Bolsonaro se manifestou nas redes sociais após a ação da Polícia Civil do Distrito Federal contra Jair Renan, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ocorreu nesta quinta-feira (24). A ex-primeira-dama usou seu perfil no Instagram para compartilhar uma mensagem de gratidão.

"Senhor, obrigada por mais este dia. Que os teus olhos estejam sobre nós", afirmou Michelle Bolsonaro em sua publicação no Instagram.

A relação entre o ‘04’ e Michelle teve momentos de tensão em 2022. Na ocasião, ambos trocaram críticas nas redes sociais.

A ex-primeira-dama chegou a criticar Cristina Valle, mãe de Jair Renan, por utilizar o sobrenome Bolsonaro durante as eleições para disputar uma vaga na Câmara do Distrito Federal.

Apesar de não citar diretamente Cristina Valle, Michelle declarou que pessoas que utilizavam o nome Bolsonaro para obter votos eram "alpinistas".

Jair Renan não hesitou em sair em defesa de sua mãe, deixando claro que não estava preocupado com os comentários feitos por sua madrasta.

Além disso, a relação entre Jair Renan e Michelle Bolsonaro era marcada por discussões e desentendimentos, que se estenderam até o Palácio do Planalto.

A ação

Jair Renan foi alvo da operação da Polícia Civil do DF, que cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços do filho do ex-presidente, em Santa Catarina e Brasília. A polícia realizou apreensão do celular, HDs e documentos eleitorais do. A ação tem como objetivo colher informações por suspeitas de lavagem de dinheiro.

O principal alvo da operação é Maciel Carvalho. Carvalho era instrutor de tiro de Jair Renan e foi preso em janeiro. O instrutor tem um mandado de prisão preventiva.





O grupo teria utilizado nome de laranjas e empresas fictícias, com identidade falsa de Antônio Amâncio Alves Mandarrari para abrir contas bancárias e se passar como proprietário de empresas fictícias.

Eles também estão sendo investigados por supostamente terem forjado relações de faturamento e documentos das empresas, usando dados de contadores sem consentimento. Entre as acusações estão falsidade ideológica, associação criminosa, estelionato, crimes contra a ordem tributária e lavagem de dinheiro.