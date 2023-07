Reprodução/Instagram - 12.05.2023 Deputado do PL tirou foto com Lula em evento no Ceará

O presidente do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, disse ter pedido a expulsão do deputado federal Yury do Paredão (PL-CE) da legenda após aparente aproximação do parlamentar com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Costa Neto afirmou que ele "parece não comungar com os ideais" da sigla.

"Solicitei ao Diretório do PL no Ceará a abertura do processo de expulsão do deputado federal Yury do Paredão. Ao que tudo indica, o parlamentar licenciado parece não comungar com os ideais do Partido Liberal", escreveu Costa Neto em publicação nas redes sociais nessa segunda-feira (17).



O deputado entrou na mira do partido e de parlamentares bolsonaristas após, em maio deste ano, tirar uma foto ao lado de Lula em um evento no Ceará.

Após a publicação, parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acionaram a diretoria da legenda pedindo a expulsão de Yury do partido.

À época, o presidente da legenda disse que ainda não havia conversado com Yury, mas que, caso ele tenha cumprimentado Lula por "cordialidade e respeito a liturgia do cargo de Presidente da República, ele está correto" .

A decisão de Costa Neto, no entanto, acontece após o portal Metrópoles divulgar uma foto de Yury fazendo o "L" com a mão e posando ao lado de ministros de Lula, nessa segunda.



Além da foto, o deputado apoiou o governo em votações importantes no Congresso, como no arcabouço fiscal e na análise da medida provisória de reestruturação dos ministérios.

O líder da oposição na Câmara, deputado Carlos Jordy (PL-RJ), comentou a decisão de Costa Neto e disse que, com a medida, o partido estaria "fazendo o que ele quer".

"Presidente, você estará fazendo o que ele quer. Ele quer ser expulso para poder levar o mandato dele. A melhor alternativa seria deixá-lo no sal: sem comissões, sem fundo e sem diretórios. Um morto-vivo no PL. E, se ele tentar sair do partido, perderá o mandato. Avalie!", afirmou.

