Deputado do PL tirou foto com Lula em evento no Ceará

O deputado Yury do Paredão (PL-CE) está na mira do partido e de parlamentares bolsonaristas após tirar uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Yury participou de um evento no Ceará que contou com a participação do petista e publicou uma foto de mãos dadas com o chefe do Palácio do Planalto.

Após a publicação, parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro acionaram a diretoria do PL para pedir a expulsão de Yury do partido. Eles justificam não haver motivos para mantê-lo na legenda, que tem Bolsonaro como maior liderança.

Um dos deputados que pedem a saída de Yury do Paredão é Carlos Jordy (PL-RJ), líder do partido na Câmara dos Deputados. Em publicação nas redes sociais, Jordy chamou o deputado de traidor e lembrou que ele se elegeu sob a bandeira de Jair Bolsonaro.

“Imagina um deputado do PT tirar foto com o presidente Bolsonaro. É óbvio que isso é impossível”, disse, em um vídeo publicado na internet.

“Está demonstrando um desrespeito tremendo ao maior partido de oposição da Câmara dos deputados. Não sei se ele está querendo emendas, expulsão do partido, mas já conversei com dirigentes da legenda, e assim, não vamos dar esse gostinho porque com a expulsão ele carrega o mandato. Ele vai ficar no partido, mas vamos deixar ele no sal”, completou.

Na gravação, Jordy afirmou que o deputado já tinha traído o partido após votar a favor da tramitação em regime de urgência do PL das Fake News. O líder do PL ainda acusou o parlamentar de alinhamento com o PT e disse que medidas contra isso serão tomadas.

Após a repercussão das imagens, Yury do Paredão minimizou a publicação e disse fazer parte da ala ‘independente’ do PL. Ele deverá se reunir na próxima semana com o presidente da legenda, Valdemar Costa Neto, para definir seu futuro.