Reprodução/Youtube Eduardo Bolsonaro participou de manifestação





A direção do PL ficou revoltada com o ataque promovido pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) aos professores. O parlamentar comparou os docentes com traficantes de drogas ao participar de um evento em Brasília no último domingo (9).

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) participou de uma manifestação na Esplanada dos Ministérios promovida por um grupo armamentista.

Eduardo subiu em um carro de som colocado na frente do Congresso e defendeu alterações na legislação relacionadas ao porte e posse de armas. Durante sua fala, ele atacou professores, comparando-os a traficantes de drogas.

“Não tem diferença de um professor doutrinador para um traficante de drogas que tenta sequestrar os nossos filhos para o mundo do crime. Talvez o professor doutrinador seja pior”, declarou.

O posicionamento de Eduardo repercutiu dentro do PL. A direção nacional da sigla não gostou nem um pouco da declaração e voltou a pedir que bolsonaristas parem de provocar atritos desnecessários.

“Por mais que ele diga que falou dos professores ‘doutrinadores’, é óbvio que a classe ficará revoltada com a fala. Cria uma visão ruim em relação ao ex-presidente Bolsonaro. Nós queremos suavizá-lo, deixar a radicalização no passado. Só que há um ou outro que tenta seguir na linha da radicalização”, afirmou um importante membro do partido.

Valdemar Costa Neto sabe que os bolsonaristas querem transformar o PL em um partido ideológico. Porém, o presidente da sigla quer tomar essa decisão apenas após a eleição de 2024.





