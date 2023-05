Reprodução/Instagram - 12.05.2023 Deputado do PL tirou foto com Lula em evento no Ceará

Nesta segunda-feira (15), o deputado federal Yury Bruno, mais conhecido como Yury do Paredão (PL-CE), disse que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, "vai entender" seu encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e com os integrantes do atual governo. Valdemar e o parlamentar devem se reunir ainda hoje.

Yury se tornou alvo de críticas e entrou na mira do partido e de parlamentares bolsonaristas após tirar uma foto em que aparece ao lado de Lula. O deputado esteve em um evento no Ceará que contou com a participação do petista e publicou uma foto de mãos dadas com o presidente, na última sexta-feira (12).

Após a publicação, parlamentares aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) acionaram a diretoria da legenda pedindo a expulsão de Yury do partido. Eles justificam não haver motivos para mantê-lo no PL , que tem Bolsonaro como maior liderança.

O deputado, porém, rebateu as críticas e não demonstrou preocupação com o ocorrido.

"Não fiz nada de errado, sou um político estadista. Valdemar (Costa Neto) é muito sensato, grande entendedor da política e acho que vai entender minha posição enquanto deputado federal. Não estava levantando bandeira para A ou para B, estava cumprindo meu papel de receber o presidente", afirmou.

Nesta manhã, por meio das redes sociais, Valdemar Costa Neto disse que ainda não havia conversado com Yury, mas que, caso ele tenha cumprimentado Lula por "cordialidade e respeito a liturgia do cargo de Presidente da República, ele está correto".

"Ainda não falei com o Yury, mas já adianto que se ele cumprimentou o Lula por que acha que ele governa do jeito certo, ele tem que sair do Partido e procurar uma outra legenda, mas se cumprimentou por cordialidade e respeito a liturgia do cargo de Presidente da República, ele está correto. Oposição e ódio são coisas bem distintas. Somos oposição ao Lula e assim seguiremos", escreveu.

Nesse domingo (14), o deputado se defendeu das críticas e disse exercer seu mandato com "diálogo, respeito e tolerância".

"Sobre os ataques que venho recebendo: exerço o meu mandato com diálogo, respeito e tolerância. Estou à disposição para ouvir as demandas da população e buscar soluções. O Brasil precisa olhar para frente. Os conflitos radicais não fazem bem ao povo brasileiro. A política é instrumento para a superação de desafios. Ela não deve servir ao radicalismo e nem incentivar o ódio", afirmou Yury.

Hoje, o parlamentar disse que vai receber qualquer presidente que for à sua cidade, independentemente do partido.

"Receberei qualquer presidente da República que vier a minha cidade, esse é o meu papel. Estou indo hoje para Brasília agora e, se o presidente (Valdemar da Costa Neto) me chamar, irei com todo o prazer porque tenho muito respeito por ele. Sou do time do Valdemar", afirmou em entrevista.

