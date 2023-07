Reprodução / Redes Sociais Tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro , irá depor nesta terça-feira (11) à CPMI dos atos golpistas . Ele terá direito ao silêncio sobre as questões relacionadas as investigações que já ocorrem em outros órgãos.

Na semana passada, a ministra do Supremo Tribunal Federal (STF), Cármen Lúcia, autorizou que o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro permaneçam em silêncio durante o depoimento . A presença, no entanto, é obrigatória.

Inicialmente, era para Cid depor no dia 4 de julho, no entanto, o presidente da comissão, Arthur Maia optou pelo adiamento das sessões do colegiado por conta da "intensa" agenda da Câmara dos Deputados.

Na oitiva, deve ser questionado as mensagens encontradas no celular do tenente-coronel que indicariam um plano de golpe de Estado . Além disso, os parlamentares devem perguntar se houve participação direta ou indireta de Cid e do ex-presidente durante os atos golpistas.

Quem é Mauro Cid?

O ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está preso desde o dia 3 de maio por suspeita de envolvimento em grupo que falsificava dados de vacinação contra a Covid-19 no Ministério da Saúde.

Durante o mandato de Bolsonaro na presidência da República, Mauro Cid prestou a ele assistência direta para assuntos oficiais e pessoais, ocupando o cargo de ajudante de ordens.

Com mais de 20 anos de Exército, Mauro Cid concluiu a Academia Militar das Agulhas Negras em 2000 e fez diversos cursos da carreira militar. Seu objetivo era se tornar general, assim como o pai, o general da reserva Mauro Cesar Lourena Cid.





Ajudante de ordens

Em 2018, Mauro Cid iria assumir uma função do Exército nos Estados Unidos, mas foi designado a se tornar ajudante de ordens de Bolsonaro, cargo no qual permaneceu durante todo o mandato do ex-presidente.

As tarefas do tenente-coronel era as mais diversas, desde carregar a pasta de Bolsonaro, filmar o "cercadinho" e gravar lives, até servir de intérprete em conversas com autoridades internacionais, já que Mauro Cid é fluente em inglês e espanhol.

Durante o mandato de Bolsonaro, Mauro Cid também foi designado a executar tarefas complexas. Foi ele quem articulou as tentativas de recuperar as joias sauditas apreendidas no aeroporto de Guarulhos.