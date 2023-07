Reprodução/redes sociais Arthur Lira (PP-AL) é visto no navio de Wesley Safadão





O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) , foi flagrado no cruzeiro do cantor Wesley Safadão. A embarcação iniciou a sua viagem nos Estados Unidos nesta segunda-feira (10) e a imagem do parlamentar viralizou nas redes sociais.



Na foto, Lira aparece de costas conversando com o cantor cearence ao lado da sua esposa, Angela Lira, e de um homem não identificado. O navio partiu da Flórida e continuará a navegação até a próxima quinta-feira (13).





Na última quinta-feira (6), Deltan Dallagnol, deputado federal que teve o mandato cassado, questionou as prioridades do parlamentar ao afirmar que a sua viagem estaria definindo a agenda da Casa.

"Em meio a pautas tão urgentes, a agenda da Câmara dos Deputados está sendo definida pelo cruzeiro do Wesley Safadão que Arthur Lira quer ir. Será que as prioridades de Lira são as mesmas do Brasil? E a pergunta mais importante é: Lira tem servido à Câmara dos Deputados ou tem se servido dela?", postou Dallagnol nas sua conta oficial do Twitter.

— Deltan Dallagnol (@deltanmd) July 6, 2023





Na agenda oficial, recesso da Câmara entre os dois semestres está programado para acontecer entre os dias 18 e 31 de julho. No entanto, como as votações da reforma tributária e do Carf na última semana, a Casa nao tinha mais compromissos urgentes a serem analisados na semana vigente.