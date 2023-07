redacao@odia.com.br (IG) Ciro Gomes está em "pé de guerra" com o irmão Cid Gomes





O senador Cid Gomes provocou o irmão Ciro Gomes na reunião da Executiva Nacional do PDT, na última segunda-feira (3). O encontro terminou com a vitória do candidato à Presidência da República em 2022, que conseguiu intervir no diretório estadual do Ceará.

Cid defende que o partido se aproxime do PT no estado para que possam estar juntos em várias chapas nas eleições municipais de 2024, tendo como principal foco Fortaleza. Porém, Ciro tem dito que é preciso que a legenda seja independente, mesmo o PDT tendo um ministério – Carlos Lupi, ministro da Previdência Social – no governo Lula.

Durante o debate, houve insinuações que Cid estaria colocando interesses pessoais acima dos objetivos do PDT. O senador então decidiu rebater e deu uma alfinetada no irmão, segundo informações da coluna Painel, da Folha de S.Paulo, e confirmadas pelo Último Segundo – Portal iG.

O parlamentar, que faz parte da base do governo Lula, declarou que abre mão de concorrer à reeleição ao Senado para que Ciro possa concorrer no seu lugar, pois permitiria que o ex-presidenciável “e a esposa dele pudessem, pelo menos, ter um plano de saúde" e pagassem suas dívidas.

Ciro Gomes x Cid Gomes

Ciro Gomes conseguiu enfraquecer seu irmão Cid Gomes no PDT do Ceará. A comissão executiva nacional do partido resolveu na segunda (3) realizar uma intervenção no diretório cearense até dezembro, quando chega ao fim o atual mandato no colegiado.

As desavenças existem desde o ano passado. Ciro fez críticas pesadas ao PT nacional e fez com que o PDT lançasse a candidatura de Roberto Claudio ao governo do Ceará, quebrando um acordo com o ex-governador Camilo Santana (PT).

O atual ministro da Educação apoiaria Izolda Cela, que era do PDT, mantendo a união entre os dois partidos no estado. Porém, Ciro trabalhou internamente para lançar o seu candidato favorito, gerando muita confusão na sigla e também na sua família.

Cid ficou muito irritado com a candidatura de Roberto Claudio e se colocou neutro na disputa cearense. Já Camilo Santana apoiou Elmano, que venceu no primeiro turno com pouco mais de 50% dos votos.

De lá para cá, o PDT ensaiou retomar a aliança com o PT no Ceará, mas nunca oficializou por falta de apoio no diretório nacional.

Nas últimas semanas, Cid aumentou a pressão, o que gerou a reunião desta segunda. No encontro, às principais lideranças da legenda colocaram seus pontos e votaram.

Sete diretores do PDT – incluindo Ciro Gomes – votaram a favor da intervenção do diretório nacional no colegiado do partido no Ceará. Três membros – Carlos Lupi, presidente da agremiação, e Cid fazem parte do grupo – resolveram se abster.





