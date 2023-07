redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) Lula falou sobre troca de ministros





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que é decisão do Palácio do Planalto a troca de qualquer ministro. Ele disse que não gosta do termo ‘Centrão’ e sempre defendeu que todos os políticos precisam dialogar com os partidos para poder governar.

Em entrevista para o SBT News, o petista foi questionado sobre a saída da ministra Daniela Carneiro para a entrada do deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) no Turismo. Ele relatou que conversa com os partidos, mas a palavra final sobre alterações em ministérios é do governo.

“Quem escolhe o cargo é o governo. Se eu tiver que fazer acordo com partido político, eu vou dizer para ele: ‘Eu tenho tal cargo, tal ministério, quero saber se você quer participar ou não’. Porque senão você não governa. Sou favorável que a gente faça os acordos necessários para garantir a governabilidade do governo”, afirmou.

Na última quinta (6), o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT-SP), confirmou a saída de Daniela Carneiro para a entrada de Sabino no Ministério do Turismo.

A troca deve ser oficializada em breve. Lula ainda quer se reunir com líderes do União Brasil para bater o martelo e fazer o comunicado.

Lula diz que não deixará ministros fazerem política

O presidente afirmou que a candidatura de Joe Biden, para tentar ser reeleito presidente dos Estados Unidos em 2026, é um estímulo a ele para concorrer à Presidência do Brasil em 2026.

"Eu fui a Hiroshima, encontrei com o presidente Biden e eu perguntei se era verdade que ele iria concorrer. Ele falou: 'Vou'. Eu falei, isso é um estímulo, eu sou mais novo do que ele", contou o mandatário.

Porém, Lula avisou que não permitirá que nenhum ministro faça política antes de 2026. “É importante que a gente tenha muita paciência, muito cuidado. Eu não vou permitir que ministro meu faça política antes do tempo. Fazer política depois que chegar março ou abril de 2026, que ele tiver a convenção partidária, que ele quiser ser candidato, que quiser se afastar do governo ele pode ser candidato. Dado concreto é que eu trabalho muito para que governo tenha um candidato”, concluiu.





