Reprodução Marcos Pereira criticou Bolsonaro





O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), saiu em defesa do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), e partiu para o ataque contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Ele chamou o capitão da reserva de líder de extrema-direita.

Pereira e outros 35 deputados do Republicanos votaram a favor da reforma tributária, que contou com o apoio do chefe do Executivo paulista. O posicionamento de Tarcísio desagradou Bolsonaro e o grupo bolsonarista, tanto que 75 parlamentares do PL foram contrários ao projeto.

“Os episódios de hoje (quinta-feira) não isolam Bolsonaro, porque ele já se isolou e vem se isolando pelo seu próprio comportamento. Entregou a eleição para o Lula por causa do comportamento dele. Vem se isolando quando começa a brigar com o Judiciário, quando lá no início do governo briga com o Parlamento, quando ele é contra a vacina”, disparou o presidente do Republicanos ao jornal O Globo.

“A sociedade brasileira não é de direita nem de esquerda, é de centro, é equilibrada e o brasileiro é um povo pacificador”, acrescentou.

Pelas redes sociais, Bolsonaro criticou quem apoiou a reforma apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele chegou a dizer que deveriam votar contra o projeto “todos aqueles que se elegeram com nossa bandeira de 'Deus, Pátria, Família e Liberdade”.

“Nós somos de centro-direita, e ele (Bolsonaro) é de extrema-direita. Os extremos são duas faces da mesma moeda, tanto a extrema-esquerda quanto a extrema-direita, fazem mal para a sociedade. O governador é de centro-direita, não é radical”, rebateu Pereira.

Bolsonaro e Tarcísio entraram em rota de colisão após o governador aparecer ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), e afirmar que era 95% a favor da reforma tributária e que estava “preocupado com o país”.

No dia seguinte, Freitas esteve em uma reunião do PL em Brasília e o ex-presidente da República o criticou publicamente. O clima ficou pesado, principalmente pelo comportamento dos bolsonaristas contra o governador.

Valdemar Costa Neto minimiza atrito

O presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, declarou que Tarcísio e Bolsonaro não brigaram e tratou com naturalidade à discordância.

“Não houve isso. O Bolsonaro tem a maior consideração pelo Tarcísio”, comentou o cacique político.





