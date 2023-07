Reprodução André Janones ao lado de Tarcísio





O deputado federal André Janones (Avante-MG) usou as redes sociais na noite de quinta-feira (6) e provocou os apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ). Após a aprovação da reforma tributária, o parlamentar postou uma foto ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP).

“Republicanos votou em peso conosco, e o PL garantiu mais 20 votos favoráveis! O meu muito obrigado ao companheiro Tarcísio, que foi essencial pra isso!”, escreveu o deputado.

A publicação não foi por acaso. Bolsonaro e Tarcísio entraram em rota de colisão após o governador aparecer ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT-SP), e afirmar que era 95% a favor da reforma tributária e que estava “preocupado com o país”.

No dia seguinte, Freitas esteve em uma reunião do PL em Brasília e o ex-presidente da República o criticou publicamente. O clima ficou pesado, principalmente pelo comportamento dos bolsonaristas contra o governador.

Pelas redes sociais, Bolsonaro criticou quem apoiou a reforma apresentada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele chegou a dizer que deveriam votar contra o projeto “todos aqueles que se elegeram com nossa bandeira de 'Deus, Pátria, Família e Liberdade”.

Janones elogia Lula

O deputado federal também usou o Twitter para elogiar o governo Lula. Ele demonstrou muita satisfação com a aprovação da reforma tributária e de outros projetos apresentados pelo governo ao longo do primeiro semestre deste ano.

“Quando me encontrei a primeira vez com o presidente Lula, eu ainda era pré candidato à presidência, ele me disse ‘Janones, eu não vou pedir para que você retire a sua candidatura, mas eu vou te fazer uma pergunta e não precisa me responder, só reflita. Qual o papel que você quer desempenhar na reconstrução da nossa democracia nos próximos 4 anos?’. Hoje eu me sinto orgulhoso de passar pra história do lado certo. Encerramos AGORA, uma das sessões mais importantes da nossa democracia. Vamos descansar para amanhã logo cedo continuar o trabalho. Fiquem com Deus”, relatou.





Siga o perfil geral do Portal iG e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.