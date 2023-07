Cláudio Kbene/PR Em entrevista ao SBT, Lula afirmou que é necessário dialogar com o Centrão





O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quinta-feira (6), que é o Executivo que vai escolher quais cargos poderão ser ocupados pelos partidos. A fala do petista foi feita em entrevista concedida ao SBT.

O chefe do Executivo Federal pontuou ainda ser favorável a costurar acordos políticos com o Centrão, destacando que é necessário manter diálogo com os diferentes partidos políticos que estão no Congresso.

“Quem escolhe o cargo é o governo. Se eu tiver que fazer acordo com partido político, eu vou dizer para ele: ‘Eu tenho tal cargo, tal ministério, quero saber se você quer participar ou não’. Porque senão você não governa. Sou favorável que a gente faça os acordos necessários para garantir a governabilidade do governo”,destacou.

O líder, que está no seu terceiro mandato à frente do país, admitiu ainda que tanto o PT como a esquerda de maneira geral não têm votos necessários para aprovar projetos de interesse do governo.

"A gente vai conversar com todo mundo que tem voto no Congresso Nacional, porque para aprovar as coisas que queremos precisamos de voto. E o PT, sozinho, não tem. O PT e a esquerda não têm os votos. Então, você conversa com quem tem voto", enfatizou.