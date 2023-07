redacao@odia.com.br (Projeto Comprova) Falso! Lula não assinou decreto para colocar fim à propriedade privada

O presidente Lula (PT) disse, nesta quinta-feira (6), que recebeu a informação da candidatura à reeleição de Joe Biden, atual presidente dos Estados Unidos aos 80 anos, como um “estímulo” para tentar sua própria reeleição em 2026. Contudo, o chefe do Executivo afirmou ser “irresponsabilidade” discutir o tema no momento. A declaração foi concedida em entrevista ao SBT.

Ao longo de sua campanha eleitoral em 2022, Lula indicou que, caso fosse eleito, não iria concorrer à reeleição em 2026, argumentando que sua idade não seria favorável. Contudo, o presidente se encontrou com Biden na reunião da Cúpula do G7 e perguntou a ele se, de fato, tentaria a reeleição. "Eu fui a Hiroshima, encontrei com o presidente Biden e eu perguntei se era verdade que ele iria concorrer. Ele falou: 'Vou'. Eu falei, isso é um estímulo, eu sou mais novo do que ele", disse o mandatário.





O petista ainda afirmou que não permitirá que seus ministros “façam política antes do tempo”, e que só devem se preocupar com as eleições a partir de março de 2026, quando poderão se afastar do governo e concorrer a algum cargo. No entanto, Lula afirmou que “trabalha muito” para que o “governo tenha um candidato”. "É importante que a gente tenha muita paciência, muito cuidado”, afirmou.