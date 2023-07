Reprodução Zé Celso estava internado em São Paulo, após ter mais de 50% do corpo atingido em um incêndio

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou, nesta quinta-feira (6), a morte do dramaturgo Zé Celso. Em nota publicada no Twitter, o chefe do Executivo afirmou que o artista foi “corajoso", e "sempre defendeu a democracia e a criatividade, muitas vezes enfrentando a censura”, comentando que sua trajetória “marcou a história das artes no Brasil".

Outras autoridades, como o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o deputado federal Guilherme Boulos e a presidenta do Partido dos Trabalhadores, Gleisi Hoffmann, também lamentaram o falecimento do artista.

O Brasil se despede hoje de um dos maiores nomes da história do teatro brasileiro, um dos seus mais criativos artistas. José Celso Martinez Correa, ou Zé Celso, como sempre foi chamado carinhosamente, foi por toda a sua vida um artista que buscou a inovação e a renovação do… — Lula (@LulaOficial) July 6, 2023





“A cultura do Brasil perdeu hoje um de seus maiores expoentes”, comentou Pacheco no Twitter. “Vá em paz, meu amigo! A rebeldia e transgressão que mudaram a história do teatro brasileiro. Viva a arte eterna de Zé Celso! Viva, Zé!”, escreveu Boulos.

Zé Celso foi e continuará sendo, por seu legado, uma das maiores expressões da cultura brasileira. Um espírito rebelde, inconformista e sempre criativo. Nossa solidariedade aos familiares e admiradores — Gleisi Hoffmann (@gleisi) July 6, 2023





Ontem, quarta-feira (5), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, escreveu na rede social que recebeu “com tristeza as notícias sobre o estado de saúde” do dramaturgo. José Celso Martinez Corrêa, conhecido como Zé Celso, dramaturgo, diretor, ator e escritor, morreu nesta quinta-feira (6), em São Paulo, aos 86 anos. A notícia foi confirmada pelo Teatro Oficina, companhia de teatro fundada por ele.

Ele estava internado no Hospital das Clínicas, na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), após ter 53% do corpo queimado em um incêndio que atingiu seu apartamento, no bairro Paraíso, na capital paulista.