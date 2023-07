MyKe Sena/Câmara dos Deputados - 27/06/2023 Celso Sabino (União Brasil - PA), deputado Federal pelo Pará

Nesta quinta-feira (6), Alexeandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, confirmou que o deputado federal Celso Sabino (União - PA) será o novo ministro do Turismo do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ele assume o cargo após pressão do União Brasil por outro representante da legenda depois que Daniela Carneiro deixou o partido. Com o nome de Sabino, a expectativa do Planalto é ampliar sua base de apoio no Congresso.

"O presidente Lula e eu nos reuniremos com o presidente e os líderes do União Brasil, em data a ser definida amanhã, para receber a indicação do deputado Celso Sabino, que vai liderar a pasta do Turismo, dando continuidade ao trabalho pela recuperação de um setor tão importante para a geração de emprego e renda no Brasil", escreveu Padilha em nota.

Como apurou o iG , deputados do União Brasil aguardavam com grande expectativa a saída da ministra Daniela Carneiro do cargo e a nomeação de Sabino. Daniela pediu para deixar o partido em abril, mas ainda aguarda a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para oficializar a ação.

O anúncio foi feito por Alexandre horas após o Palácio do Planalto confirmar a manutenção de Carneiro no cargo. Ela, inclusive, publicou uma foto ao lado do presidente Lula no seu perfil do Instagram.

“Sigo ao lado do presidente Lula trabalhando por um Brasil mais digno e justo para todos os brasileiros”, escreveu a ministra na legenda.





Histórico político de Sabino

Ex-tucano, evangélico e aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), Sabino esteve ao lado de Jair Bolsonaro (PL) quando o ex-mandatário ainda liderava o Planalto.

Ele entrou para a vida política aos 44 anos, em 2011, quando foi eleito deputado estadual suplente em Belém pelo antigo PR. No ano seguinte, assumiu como secretário estadual na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda (Seter).

Depois, em 2013, filiou-se ao PSDB e foi eleito deputado estadual. Um dos principais aliados de Aécio Neves (MG) na Câmara, em 2018 também foi eleito como deputado estadual. O paranaense foi o relator do pedido de expulsão do mineiro no ano seguinte.

Em 2020, Sabino publicou uma foto ao lado de Bolsonaro e, apesar de não deixar explícito o apoio ao ex-chefe do Executivo, afirmou ser "a favor do Brasil". A atitude incomodou os tucanos e, em 2021, o deputado anunciou a desfiliação da legenda.

Depois, Sabino chegou a viajar com Bolsonaro e apoiá-lo em decisões durante a pandemia de Covid-19, como na indicação do ex-ministro Marcelo Queiroga à pasta da Saúde.

Além disso, o novo ministro já fez críticas a Lula no passado e chegou a insinuar que haveria uma estratégia do PT para que o mandatário, quando investigado pela Operação Lava Jato, conseguisse garantir foro privilegiado. A publicação, feita nas redes sociais, foi deletada em junho deste ano. Nela, Sabino se referia ao atual chefe do Executivo como "homem que poderia ser preso por crimes como lavagem de dinheiro".

Em 2016, ele também condenou a indicação do petista para assumir a Casa Civil no governo da então presidente Dilma Rousseff (PT).

Divulgação Lula ganhou uma camisa do Remo de Celso Sabino, já cotado para assumir o Ministério do Turismo

Em junho deste ano, já em meio às especulações da troca no Turismo, Lula se reuniu com Sabino. Eles almoçaram após um evento para o lançamento das obras da COP 30 em Belém (PA).



Essa foi a primeira conversa entre eles desde a indicação do União Brasil para a pasta. Na ocasião, Sabino retribuiu o petista com uma camisa do Remo, time de Belém que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.