Reprodução Lula, Daniela Carneiro e Waguinho durante campanha eleitoral na Baixada Fluminense

O prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho , cedeu uma entrevista ao jornal O Globo, em que mostra a frustração com a iminente saída da esposa, Daniela Carneiro , do comando da pasta do Turismo . Na entrevista veiculada nesta quarta-feira (05), o prefeito diz que a provável derrota foi culpa do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Segundo ele, Padilha "não teve sensibilidade", e a ação estaria prejudicando o presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Waguinho afirma que "o ministro das Relações Institucionais parece atuar, na verdade, para fortalecer Bolsonaro", concluindo que Padilha não está "tendo a sensibilidade e o comprometimento com a valorização da mulher no espaço de poder". O prefeito ainda levanta que Daniela foi a deputada "mais votada do Estado do Rio de Janeiro e evangélica", e que o ministro "articula" a entrada de "um homem ligado ao ex-presidente da República e sem qualquer compromisso com as pautas do governo Lula”.



Waguinho , no entanto, é categórico ao dizer que continuará apoiando o presidente Lula, mesmo após a saída da esposa do governo. Entretanto, ele questiona a decisão de aceitar a imposição feita pelo União Brasil. "Têm gestos que fazemos que são impagáveis. Só espero que sejamos tratados da mesma forma, com o mesmo empenho [...] Colocamos nossas vidas em risco, fomos atacados, ameaçados e amedrontados. Sempre serei Lula, mas quanto tempo levará para o governo se dar conta de tamanho erro?".



O prefeito estaria em Brasília, negociando a saída de Daniela para que aconteça de forma "honrosa". É esperado que ela seja realocada, indo para outro cargo no governo federal.

É esperado que a saída de Daniela da pasta ocorra até sexta-feira (07). O comando do ministério deve ser entregue ao deputado Celso Sabino, sendo isso um pedido feito pelo União Brasil, partido de Daniela Carneiro.