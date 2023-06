Reprodução Daniela Carneiro será demitida pelo presidente Lula





A bancada do União Brasil na Câmara quer a demissão de Daniela Carneiro (RJ), ministra do Turismo, nesta semana. Deputados aguardam com grande expectativa a nomeação de Celso Sabino (PA), que já tem conversado com outros ministros e pessoas do ministério para colocar seu plano de ação em prática.

Líderes do partido presidido por Luciano Bivar esperavam a saída de Daniela há duas semanas, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisou a aliados que deixaria a ministra participar da reunião ministerial e esperaria ela pedir a exoneração do cargo.

A expectativa do União Brasil era que a saída de Carneiro ocorresse já nesta segunda (26), dois dias após a chegada do chefe do Executivo federal da Europa. Porém, a ministra viajou para Portugal e frustrou os planos de toda bancada.

Agora os deputados querem a saída dela até o fim desta semana. Aliados de Lula dizem que o presidente resolverá o assunto assim que Daniela retornar de Portugal. A tendência é que ela saía do cargo até sexta (30) e Sabino tome posse no começo de julho.

Daniela Carneiro, Lula e o União Brasil

A ministra foi convidada para integrar o governo como “cota pessoal” do presidente da República e não por indicação do União Brasil, já que Daniela e o seu marido Waguinho, prefeito de Belford Roxo, apoiaram o petista no segundo turno das eleições de 2022.

Porém, com o objetivo de ter interesses atendidos pelo Palácio do Planalto, o partido reivindicou o ministério.

Daniela pediu desfiliação da sigla em abril, mas precisa aguardar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral para oficializar a saída. Ela tem negociações avançadas com o Republicanos.

Lula nomeou três ministros que são filiados ao União Brasil – Turismo, Comunicações e Integração Regional – mas não tem a fidelidade da sigla nas votações do Congresso.

A justificativa dada pelos líderes do partido é que Daniela e Juscelino Filho não atendem os interesses dos deputados. Por isso o desejo do grupo é ter Celso Sabino no Ministério do Turismo. O ministro das Comunicações segue no cargo.





