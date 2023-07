Reprodução/Instagram Daniela Carneiro com o presidente Lula





A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, publicou nesta quinta-feira (6) uma foto ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após o Palácio do Planalto confirmar a manutenção dela no cargo. Porém, a permanência de Daniela à frente da pasta deverá acabar em breve.

“Sigo ao lado do presidente Lula trabalhando por um Brasil mais digno e justo para todos os brasileiros”, escreveu Daniela em seu perfil no Instagram, não indicando nenhuma saída do ministério.

Na noite de ontem, o prefeito Waguinho (Republicanos-RJ), de Belford Roxo, marido da ministra, afirmou que Daniela iria se reunir com Lula nesta quinta para entregar a carta de demissão. Ela já teria até retirado objetos pessoais do gabinete para que o deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA) ocupasse a sala.

O prefeito de Belford Roxo disse, em nota, que “ele e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, conversaram e selaram a paz e o fim das lamentações, ao menos por enquanto”.

Lula conversou com Daniela hoje a tarde e, para surpresa de todos, resolveu mantê-la no cargo por mais um tempo.

A confirmação de que Carneiro continuará no cargo foi dada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta (PT), em entrevista para jornalistas. Ele relatou que o governo irá concluir as “votações que estão acontecendo” para poder discutir com os partidos outros temas, como a troca de ministérios.

“O governo tem uma atenção especial para acompanhar a conclusão das votações que estão acontecendo no Congresso. Esse momento é muito importante, é um momento importante para o país pela complexidade dos termos que estão sendo analisados, pela repercussão, e entende que o mais adequado é a gente concluir primeiro o processo das votações, e a partir da semana que vem se debruçar no debate que envolve os demais partidos e organizações dentro do governo”, explicou Pimenta.

“Portanto, a ministra permanece à disposição do governo, desempenhando a sua função. E permanecerá nessa função enquanto o presidente entender e assim por diante. Não haverá nenhuma mudança no decorrer desta semana”, completou o ministro.

Daniela Carneiro e a pressão do União Brasil

A ministra foi convidada para integrar o governo como “cota pessoal” do presidente da República e não por indicação do União Brasil, já que Daniela e o seu marido Waguinho apoiaram o petista no segundo turno das eleições de 2022.

Porém, com o objetivo de ter interesses atendidos pelo Palácio do Planalto, o partido reivindicou o ministério.

Daniela pediu desfiliação da sigla em abril, mas precisa aguardar a decisão do Tribunal Superior Eleitoral para oficializar a saída. Ela tem negociações avançadas com o Republicanos.

Lula nomeou três ministros que são filiados ao União Brasil – Turismo, Comunicações e Integração Regional – mas não tem a fidelidade da sigla nas votações do Congresso.

A justificativa dada pelos líderes do partido é que Daniela e Juscelino Filho não atendem os interesses dos deputados. Por isso o desejo do grupo é ter Celso Sabino no Ministério do Turismo. O ministro das Comunicações segue no cargo.





