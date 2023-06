Ricardo Stuckert/Reprodução/Twitter Lula e Macron se encontram nesta quinta (22)

Nesta quinta-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarca em Paris, na França — seu último destino desta viagem à Europa, que começou na última segunda (19), quando o mandatário deixou o Brasil. Na capital francesa, o chefe do Executivo vai participar da "Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global" e se encontrar com o presidente Emmanuel Macron e outros líderes estrangeiros.

A reunião entre líderes globais foi organizada por Macron, que convidou Lula, e tem o objetivo de debater novas formas de financiamento de países focando no combate à desigualdade e na proteção do meio ambiente.

Segundo a agenda oficial, o petista embarca rumo a Paris às 10h do horário de Brasília, chegando na capital por volta das 11h40.

O primeiro compromisso na França será um almoço com a ex-presidente e chefe do Novo Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff (PT), às 13h30 (horário de Brasília). Mais tarde, Lula vai se encontrar com quatro autoridades estrangeiras: o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa; o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez; o primeiro-ministro da República do Haiti, Ariel Henry; e o presidente da COP-28 nos Emirados Árabes Unidos, Sultan al Jaber.



Depois, por volta das 20h15, o mandatário brasileiro ainda vai discursar no festival “Power Our Planet” a convite do vocalista da banda Coldplay, Chris Martin.

O último compromisso oficial de Lula será às 21h, quando participará de um jantar oferecido pelo presidente Macron e pela primeira-dama Brigitte Macron aos chefes de delegação da Cúpula para um Novo Pacto Financeiro Global.

