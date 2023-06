Ricardo Stuckert/Divulgação Lula e Papa

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá viajar para a Europa nesta semana e terá compromissos com o Papa Francisco, o presidente da Itália, Sergio Mattarella e o presidente da França, Emmanuel Macron . O chefe do Executivo embarca para Roma, capital italiana, na noite desta segunda-feira (19).

Esta será a sétima viagem internacional do presidente em seis meses de governo. Ele já visitou nove países neste período, que foram: Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido e Japão.

Amanhã, terça-feira (20), Lula deve se encontrar com sociólogo italiano Domenico de Masi. Na quarta-feira (21), as reuniões serão com o Papa, Mattarella e o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Em seguida, na quinta-feira (22), está previsto que o mandatário brasileiro vá para Paris, capital da França, participar de uma conferência sobre economia sustentável, chamada Novo Pacto Financeiro Global, organizada por Macron.





Lula ainda deve discursar no Power Our Planet, no Campo de Marte durante show da banda Coldplay. Ele deve atender o pedido do vocalista Chris Martin.

Na sexta-feira (23), o presidente Lula deve participar do Diálogo de Alto Nível da Cúpula, em Paris.

O presidente brasileiro deve abordar assuntos relacionados a pobreza e a paz na guerra entre Ucrânia e Rússia com o Papa. Em encontro bilateral com Macron, Lula deve tratar de assuntos como Mercosul e União Europeia, além da questão ambiental, como o aquecimento global.

