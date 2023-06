Reprodução: Ricardo Stuckert - 21/06/2023 Lula e o Papa Francisco

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteve com o Papa Francisco no Vaticano nesta quarta-feira (21). A reunião aconteceu por volta das 9h30, horário de Brasília.

"Agradeço o Papa Francisco pela audiência no Vaticano e a boa conversa sobre a paz no mundo", escreveu Lula nas redes sociais.

Na segunda-feira (19), o presidente havia dito que gostaria de conversar com o líder da Igreja Católica sobre "a guerra e sobre a desigualdade no mundo . Eu já tinha feito uma visita ao Papa antes da pandemia e falamos sobre o combate a fome. É preciso uma consciência mundial para nos indignarmos contra a fome no mundo. O problema não é falta de produção de alimentos", disse.

O pontífice ainda presenteou Lula com uma placa de metal com as escritas: “A paz é uma flor frágil”.

“Estamos em tempos de guerra, e a paz é muito frágil”, disse o Papa para o presidente brasileiro.









Segundo o Vaticano, Lule e o Papa tiveram "positiva troca de visões" sobre temas de "interesse comum, como a promoção da paz e da reconciliação, a luta contra a pobreza e as desigualdades, o respeito às populações indígenas e a proteção do meio ambiente", disse o comunicado à imprensa.

O chefe do Executivo embarcou para a capital italiana na noite desta segunda-feira. Esta é a sétima viagem internacional do presidente em seis meses de governo. Ele já visitou nove países neste período, que foram: Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido e Japão.





Nesta manhã de quarta-feira (21), Lula já se reuniu com presidente italiano, Sérgio Mattarella, o sociólogo italiano Domenico de Masi, o ex-primeiro-ministro da Itália Massimo D'Alema e a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, Elly Schlein.

Os próximos compromissos de Lula para hoje são:

10h30: reunião com o arcebispo Edgar Peña Parra, da Secretaria de Estado do Vaticano;

12h: reunião com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni;

13h: reunião com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri

Às 03h30 da manhã do dia 22 de junho, ele deve realizar uma coletiva de imprensa em Roma e falar sobre as reuniões com as autoridades italianas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.