Reprodução: Ricardo Stuckert - 21/06 Lula e o presidente da Itália Sergio Mattarella

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta quarta-feira (21) ao Palazzo del Quirinale, em Roma, para encontro com presidente italiano, Sérgio Mattarella. O mandatário brasileiro vai se encontrar ainda hoje com o Papa Francisco , com a primeira-ministra da República Italiana, Giorgia Meloni e com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Esta é a sétima viagem internacional do presidente e a terceira para a Europa em seis meses de governo. Lula já visitou nove países neste período, que foram: Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido e Japão.

Na tarde de terça-feira (20), Lula se encontrou com o sociólogo italiano Domenico de Masi, em Roma. A reunião durou cerca de uma hora. Eles conversaram sobre a política atual no Brasil e na Itália.

“Com ele [Lula] sempre tenho conversas longas e produtivas. Quando dois amigos se encontram, falam de muitas coisas. Conversamos da Itália, do Brasil, sobre América Latina, sobre o mundo de hoje”, disse de Masi.

“Desde que nos conhecemos, o mundo mudou muito, especialmente com a guerra na Europa. Obviamente, o Brasil não tem interesse em entrar na guerra, seria uma loucura participar de um conflito tão longe de casa, mas o presidente tem trabalhado muito pela paz, em sintonia com o Papa”, completou o sociólogo.

Na manhã desta quarta-feira (21), Lula se encontrou com o o ex-primeiro-ministro da Itália Massimo D'Alema, com quem falou sobre "democracia, paz mundial e desafios comuns a diversos países".

O petista também encontrou a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, Elly Schlein. Eles falaram sobre o setor automotivo, área de conhecimento de Schlein por ser vice-presidenta de Emília-Romanha, onde se concentram marcas produtoras de carro como Ferrari, Lamborghini e Maserati.

Veja a agenda do presidente Lula nesta quarta-feira (21):

4h30: audiência com o ex-primeiro-ministro da Itália Massimo D'Alema;

5h: audiência com a secretária-geral do Partido Democrático Italiano, Elly Schlein;

7h15: reunião com o presidente da Itália, Sergio Mattarella;

9h30: encontro com o papa Francisco;

10h30: reunião com o arcebispo Edgar Peña Parra, da Secretaria de Estado do Vaticano;

12h: reunião com a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni;

13h: reunião com o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri.

Às 03h30 da manhã do dia 22 de junho, ele deve realizar uma coletiva de imprensa em Roma e falar sobre as reuniões com as autoridades italianas.

Veja genda para o dia 22, na França:

10h30: Encontro com o Presidente República da África do Sul, Senhor Cyril Ramaphosa

11h30: Encontro com o Presidente da República de Cuba, Senhor Miguel Díaz-Canel Bermúdez

12h30: Encontro com Primeiro-Ministro da República do Haiti, Senhor Ariel Henry

13h15: Encontro com o Presidente da COP-28 nos Emirados Árabes Unidos, Senhor Sultan al Jaber

15h15: Discurso do Presidente da República no evento "Power Our Planet"

16h00: Jantar oferecido pelo Presidente da República Francesa, Emmanuel Macron, e pela Senhora Brigitte Macron aos chefes de delegação da Cúpula por um Novo Pacto Financeiro Global e cônjuges de chefes de Estado



Na França, está previsto ainda que Lula participar de uma conferência sobre economia sustentável, chamada Novo Pacto Financeiro Global, organizada pelo presidente francês, Emmanuel Macron. Além disso, eles terão ainda uma reunião bilateral para tratar de temas como MercoSul-União Europeia e a guerra na Ucrânia.

