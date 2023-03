Reprodução/Youtube Dilma no ato do PT

A ex-presidente da República, Dilma Rousseff (PT) assumiu, oficialmente o cargo de chefe do banco do Brics, após ser indicada pelo governo Lula para comandar a instituição que financia projetos nos países que integram o grupo, que são Brasil, Rússia, Índia, China e Africa do Sul . O banco tem sede em Xangai, na China.

Dilma Rousseff tornou-se oficialmente a chefe do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido " banco do Brics ", nesta sexta-feira (24). Dilma foi indicada ao cargo pelo governo Lula.

O mandato de Dilma Rousseff , como presidente do Banco do Brics, será encerrado em julho de 2025. Era a responsabilidade do estado brasileiro indicar um novo líder para a instituição financeira.

Após passar por uma avaliação com ministros da economia dos demais países membros do bloco, que incluem África do Sul, China, Índia e Rússia , o nome de Dilma foi aprovado por um comitê do Banco do Brics.

O antecessor de Dilma na posição foi o diplomata brasileiro Marcos Troyjo, nomeado presidente do Banco do Brics em 2020 por Jair Bolsonaro .

















Dilma Rousseff planeja embarcar para o país em uma viagem acompanhada pelo ex-presidente Lula.

O Banco do Brics tem como função principal fornecer recursos financeiros para projetos de infraestrutura e sustentabilidade nos países membros da instituição.

Em um comunicado à imprensa, o NBD afirmou que, quando estava no cargo de presidente do Brasil, Dilma priorizou o combate à pobreza e a expansão dos programas sociais criados durante os mandatos de Lula, entre 2003 e 2010.

Como resultado de um dos processos mais intensivos de redução da pobreza na história do país, o Brasil saiu do Mapa da Fome da ONU , de acordo com um trecho do comunicado.

A instituição também ressaltou que Dilma defendeu a soberania de todos os países, o desenvolvimento sustentável, os direitos humanos e a paz em fóruns internacionais.

Sob sua gestão, o Brasil esteve presente em todas as conferências sobre mudanças climáticas e proteção ambiental, culminando em sua decisiva participação no Acordo de Paris .

De acordo com a avaliação do banco, Dilma expandiu "significativamente" a cooperação entre o Brasil e outros países da América Latina, África, Oriente Médio e Ásia .

