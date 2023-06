Reprodução: PT do Senado Cristiano Zanin

A sabatina do advogado Cristiano Zanin acontece nesta quarta-feira (21), às 10h . O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou a indicação para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal ( STF ) no dia 1º de junho, após quase dois meses da aposentadoria do ex-ministro Ricardo Lewandowski.

Zanin foi advogado de Lula durante a Operação Lava Jato, sendo o responsável por reverter a condenação do petista. Ele será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e pelo Senado nesta quarta-feira.

Após a sessão de perguntas, acontecerá a votação do colegiado pela indicação e, em seguida, pelo plenário principal do Senado, onde precisa de ao menos 41 votos favoráveis. Se for aprovado, o advogado tomará posse em agosto.

Antes da sabatina, Zanin obteve meia hora para explanar sua história e fez um panorâma de suas defesas quando advogado. Ele ressaltou sua carreira no lado empresarial e de sua atuação na defesa de Lula.

Acompanhe ao vivo:





A votação na CCJ será comandada pelo presidente do colegiado e ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). Os votos são secretos e somente o resultado final é divulgado.

A reunião na Comissão de Justiça terá apresentação de Zanin e ele deverá responder a perguntas dos senadores. Depois, o colegiado vota por aprovar ou reprovar a indicação do advogado. Nas duas alternativas, haverá ainda votação no Senado.

Na história, somente cinco indicados ao STF foram rejeitados pelos parlamentares. Todos durante o governo de Floriano Peixoto, que esteve a frente do Brasil entre 1891 e 1894.





