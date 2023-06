Reprodução: Ricardo Stuckert Papa Francisco e o presidente Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta segunda-feira (19), que irá conversar com o Papa Francisco sobre o combate a fome e a guerra entre Rússia e Ucrânia. O petista disse ainda que ligou para o pontífice para falar sobre a visita, que deve ocorrer amanhã (20), em Roma.

"Tomei a liberdade de ligar para o Papa e pedi para visitá-lo. Quero conversar sobre a guerra e sobre a desigualdade no mundo. Eu já tinha feito uma visita ao Papa antes da pandemia e falamos sobre o combate a fome. É preciso uma consciência mundial para nos indignarmos contra a fome no mundo. O problema não é falta de produção de alimentos", disse Lula.

O chefe do Executivo embarca para a capital italiana na noite desta segunda-feira (19). Esta será a sétima viagem internacional do presidente em seis meses de governo. Ele já visitou nove países neste período, que foram: Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China, Emirados Árabes, Portugal, Espanha, Reino Unido e Japão.

Na Europa, Lula deve se encontrar ainda o presidente da Itália, Sergio Mattarella, o prefeito de Roma, Roberto Gualtieri e o presidente da França, Emmanuel Macron.





Saúde do Papa

Papa Francisco recebeu alta médica na última sexta-feira (16) após ficar nove dias internado. Ele precisou realizar uma cirurgia no abdômen por conta de uma hérnia. Segundo o cirurgião Sergio Alfieri, responsável pela operação, o pontífice irá precisar de ao menos um mês para se recuperar totalmente.

"O Papa está bem, mas necessita de ao menos um mês de recuperação para poupar os músculos abdominais, de tal modo que possa cicatrizar bem, para que se recupere o melhor possível para seus compromissos", disse o especialista em entrevista à mídia do Vaticano.

