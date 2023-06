Ricardo Stuckert/PR - 13/06/2023 Presidente Lula conversa com o jornalista Marcos Uchoa no programa Conversa com o Presidente

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (21) mostra que 37% avaliam positivamente o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), enquanto 27% avaliam negativamente. Os que consideram a gestão regular são 32%, já os que não sabem ou não responderam, somam 4%.

Na primeira pesquisa sobre o governo Lula, realizada em fevereiro, 40% consideravam a gestão positiva, enquanto 20% achavam negativa. Os que avaliavam como regular eram 24% e os que não sabem ou não responderam são 16%.

No levantamento seguinte, em abril, os que avaliavam o governo como positivo caíram para 36%, enquanto os que consideravam negativo, subiram para 29%. Os que afirmaram ser regular também cresceram para 29% e o índice dos que não responderam caiu para 6%.

Avaliação do trabalho de Lula como presidente



Quando questionados sobre o trabalho que Lula vem fazendo à frente do Executivo, 56% dos entrevistados disseram aprovar e 40% reprovam.

Entre os que aprovam, o índice subiu, já que, em abril, era de 51%. A marca do que disseram reprovar apresentou declínio, porque marcava 42% na última pesquisa.

A pesquisa Genial/Quaest foi realizada entre os dias 15 e 18 de junho. As entrevistas foram feitas face a face com 2.029 eleitores com mais de 16 anos. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais. O nível de confiança é de 95%.

