Agência Brasil Senador Jaques Wagner (PT-BA)

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), comentou nesta segunda-feira (12) que a saída de Daniela Carneiro (União-RJ) do Ministério do Turismo é "mais pertinente", tratando-se de uma pasta que está sob indicação do partido União Brasil. Sobre outras possíveis trocas, como na Saúde, comandada por Nísia Trindade, o senador afirmou que estão no "campo do desejo" dos partidos que pedem a saída.

As duas mudanças ministeriais estão em discussão por pressão de partidos no Congresso. O União Brasil tem demandado a pasta de Turismo, pedindo o nome de Celso Sabino (União-PA) na troca, enquanto o Partido Progressista (PP), do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), cobiça a pasta de Saúde. Em abril, Daniela Carneiro – uma das três indicadas pelo União Brasil aos cargos ministeriais – anunciou seu pedido de desfiliação.

“Eu não conversei nada com o presidente a respeito disso”, disse Wagner antes da cerimônia de assinatura do decreto do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, nesta segunda. “Acho que tem muita especulação”, afirmou o senador. “Tem a questão do Turismo por conta do pedido de mudança de partido; essa é mais pertinente. A da Saúde, sinceramente, acho que por enquanto está no campo do desejo de quem está pedindo”, complementou.

