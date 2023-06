Billy Boss/Câmara dos Deputados Daniela Carneir, ministra do Turismo

O diretório estadual do PT no Rio de Janeiro pressiona o governo Lula a manter Daniela Carneiro no Ministério do Turismo e tenta convencer a cúpula petista sobre a importância da ministra para as eleições de 2024. A legenda emitiu uma nota de apelo ao Palácio do Planalto neste domingo (10).

Assinado pelo presidente do diretório, João Maurício, o documento apela para o apoio dado por Daniela e seu marido, Wagner Carneiro, prefeito de Belford Roxo, na campanha petista. O texto ressalta a importância do trabalho da ministra do Planalto e lembra que Daniela pode fortalecer o Turismo no Brasil.

“A Ministra Daniela é uma parceira da construção política em nosso Estado, possui competência e capacidade de construção coletiva, uma parceria importante para a política Fluminense, sua permanência é a consolidação de um Estado do Rio de Janeiro forte e representado na equipe de Ministros do Presidente Lula. Eu, como Presidente do PT-RJ, encaminho esta nota no sentido de solicitarmos ao Presidente Lula a permanência da Ministra, e do fortalecimento do Ministério do Turismo, para que neste sentido seja um importante construtor do desenvolvimento em nosso país”, afirma Maurício.

O pedido, porém, visa a disputa eleitoral de 2024. Nos bastidores, o partido entende que o capital político de Waguinho, marido da ministra, pode alavancar o número de prefeituras do PT no estado.

Na capital, a legenda tende a apoiar a reeleição de Eduardo Paes (PSD), mas deve disputar as principais prefeituras da Baixada Fluminense. Entre elas está a de Belford Roxo, onde Waguinho tem forte apelo político.

“Tanto ela quanto o prefeito Waguinho foram muito leais no segundo turno da eleição do Lula. Estamos construindo uma relação para 2024 prioritariamente com todo mundo que teve junto com a gente na última eleição e nisso a Daniela, o Waguinho e todo o grupo dele são muito importantes”, ressaltou o diretório.

Entretanto, a manutenção de Daniela no Ministério do Turismo é quase nula. O Centrão, principalmente o União Brasil, tem pressionado Lula a tirar a ministra do comando em troca de capital político no Congresso Nacional.

Para o lugar dela está cotado o deputado Celso Sabino (União Brasil-PA). Além de Daniela Carneiro, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, também poderá deixar o Palácio do Planalto.