redacao@odia.com.br (Estadão Conteúdo) CCJ pode sabatinar Zanin na próxima semana, diz Jaques Wagner

Com o apoio dos senadores do PL, a maioria da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) declarou que votará a favor da indicação de Cristiano Zanin ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Dos atuais 26 membros da comissão, 14 afirmaram que votarão a favor da nomeação, incluindo membros da oposição, enquanto apenas 5 se posicionaram contra. Essa votação na CCJ é a primeira etapa da análise da indicação no Senado.

Zanin, advogado indicado por Lula, não deve encontrar problemas para obter a aprovação na comissão. Além dos votos favoráveis, pelo menos outros dois senadores elogiaram publicamente a escolha feita pelo presidente.

Leia também

O PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, também não planeja trabalhar contra a nomeação, permitindo que seus senadores votem de acordo com sua vontade.

Após passar pela CCJ, a nomeação de Zanin seguirá para o plenário do Senado, onde ele precisará do apoio de 41 dos 81 senadores para se tornar ministro do STF. A votação no plenário ocorrerá independentemente do resultado na comissão.



Embora tenha recebido críticas de opositores e alguns aliados em relação à sua indicação, devido à sua ligação pessoal com Lula, Zanin tem buscado apoio entre os senadores, inclusive aqueles que pertencem à direita, que tendem a ter mais resistência a ele.

Ele enfatizou que questões como a legalização das drogas e do aborto devem ser decididas pelo Legislativo e não pelo Judiciário, o que foi bem recebido por alguns grupos.

Sérgio Moro, ex-juiz federal e opositor de Zanin devido à sua atuação na Lava-Jato, deverá se opor à indicação durante a sabatina na CCJ

Zanin já conta com a quantidade de votos necessária na comissão. Alguns senadores afirmaram que vão esperar se reunir com Zanin antes de formar sua opinião. O governo espera que a nomeação seja aprovada até 1º de julho, embora ainda não haja uma data definida para a votação.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.