Reprodução / Twitter - 08.06.2023 Bolsonaro gravou vídeo dizendo sentir "orgulho" de ter indicado Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo

Em vídeo publicado nas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse se sentir "orgulhoso" de ter colaborado com a indicação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao estado de São Paulo.

Na postagem, o ex-mandatário fez elogios a Tarcísio — que foi ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro — e à sua atuação durante as fortes chuvas que atingiram o litoral norte em fevereiro deste ano.

Deslizamentos de terra na região deixaram dezenas de pessoas mortas, desalojadas e desabrigadas, além de o local ter ficado completamente destruído. Rodovias também foram obstruídas após as tempestades.

"Eu me sinto orgulhoso de ter colaborado com a indicação do Tarcísio para o governo do estado de São Paulo. É uma diferença enorme de governadores anteriores, graças a Deus", disse ele na gravação, em que aparece em trecho da Rodovia Rio-Santos, que liga a capital fluminense à cidade do litoral paulista.

"Quero mandar um grande abraço para o meu amigo, capitão Tarcísio de Freitas, pelo trabalho que vem realizando no estado de São Paulo e pelo exemplo que deu, vindo aqui, atendendo in loco, ficando praticamente uma semana na região recuperando a Rio-Santos", acrescentou Bolsonaro.

Tragédia no litoral norte

A cidade mais prejudicada foi São Sebastião. A Vila Sahy, na Costa Sul do município, foi a mais atingida por deslizamentos de terra e ficou totalmente destruída. O local soma a maior parte das vítimas da tragédia. Outra cidade atingida foi Ubatuba.

Caraguatatuba, Guarujá e Bertioga também sofreram prejuízos e tiveram moradores desabrigados e desalojados.

A tragédia no litoral norte de São Paulo é a maior envolvendo as chuvas já registrada no Brasil em 24 horas, segundo dados do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Os temporais atingiram principalmente a cidade de São Sebastião, que registou 626 mm de água em um fim de semana. Já Bertioga, a precipitação foi 680 mm.

