Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 02/05/2023 Deputado Ricardo Salles (PL), relator da CPI do MST

Ricardo Salles (PL) negou se sentir traído por Valdemar Costa Neto , presidente do partido, depois da sigla sinalizar apoio à reeleição do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), enquanto Salles também pleiteava a vaga . Contudo, o deputado federal disse achar a atitude “deselegante, para dizer o mínimo”. Em entrevista ao UOL News, o ex-ministro afirmou que, apesar da falta de apoio, não pretende deixar o Partido Liberal.

“A bancada do PL foi feita majoritariamente com voto dos deputados bolsonaristas, com o voto da direita que ele [Valdemar Costa Neto] está menosprezando. Hoje, o PL tem um fundo partidário gigantesco de mais de R$ 1 bilhão graças à turma da direita” , disse Salles.

O deputado federal criticou o alinhamento com Ricardo Nunes, dizendo ser necessário "libertar São Paulo, que hoje é refém de problemas que aparelharam a máquina pública".

“Não estou pensando nisso agora [deixar o partido]. Minha ideia era ser candidato pelo PL. Não acho correto termos feito esse esforço de entregar dezenas de milhões de reais para o partido e depois sair dele e concorrer por outra legenda. Essa questão não está sobre a mesa por enquanto. Vou aguardar para ver como se desenrola essa aliança do PL com Ricardo Nunes” , afirmou o deputado.

















