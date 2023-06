Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 12/04/2023 Deputado Ricardo Salles (PL) provoca Ricardo Nunes (MDB): "Nem eleito não foi".

O deputado federal Ricardo Salles (PL) disse que não irá concorrer à prefeitura de São Paulo nas eleições municipais de 2024.

“Eu ia ser [candidato à prefeitura], mas agora estou tomando chapéu dessa turma da política profissional. A turma que gosta de business. Não tem ideologia. [...] Eu tomei uma rasteira que eu não tenho como fazer. [...]” , disse o deputado em entrevista à Jovem Pan nesta segunda-feira (5).

O esperado é que o Partido Liberal (PL) apoie a reeleição de Ricardo Nunes (MDB), que, segundo Salles, é “um cara que não quer ser nosso [do PL], só quer nossos votos” .

“Pega o maior partido do Congresso, com maior fundo partidário, para apoiar um prefeito que nem apoiou o Bolsonaro (PL) no ano passado, recusou o rótulo de direita. Apoiar um cara que não quer ser nosso, só quer nossos votos.”

O ex-ministro, se mostrando insatisfeito com a suposta escolha do PL, acredita que esse movimento do partido indica que “o Centrão venceu e a direita perdeu”.

"Nós fizemos a bancada. Nós demos o fundo partidário que o partido tem, dezenas e dezenas de milhões de reais, demos o tempo de televisão. Para pegar tudo isso e apoiar um candidato que é de um partido que é base do Lula".

Para Salles, quem está por trás da decisão é o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Segundo o deputado, o ex-presidente Jair Bolsonaro está fragilizado e “a beira de responder um processo de inelegibilidade”, o que o afastou de intervir na escolha.

Apesar de sua versão, Salles ficou irritado com encontros entre Bolsonaro e Nunes nos últimos dias. O ex-presidente da República e o atual prefeito de São Paulo se reuniram duas vezes em menos de um mês. Um dia após o último encontro, que foi um almoço entre Bolsonaro, Nunes e Valdemar, Salles disse em seu Twitter: "Quem com os porcos anda, farelo come".

Valdemar da Costa defende que a nova liderança da capital paulista deve ser representada por alguém de centro-direita. "O que eu penso para São Paulo é que não podemos ter um candidato de extrema-direita, porque Boulos vem forte. São Paulo é uma cidade com votos de esquerda. Temos que ter um candidato de centro-direita em São Paulo", afirmou.

Durante a entrevista, Salles afirmou que Ricardo Nunes não terá chances contra o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL). “Boulos vai destruir Ricardo Nunes”, disse. Ele também fez uma provocação dizendo que Nunes “nem eleito não foi”, em menção ao fato de que o atual prefeito foi eleito como vice de Bruno Covas.