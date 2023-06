Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados - 29/03/2023 Deputado federal cassado Deltan Dallagnol (Podemos-PR)

O Podemos entrou com uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) que recorre da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) que destinou a vaga do ex-deputado cassado Deltan Dallagnol ao candidato Itamar Paim, do Partido Liberal.

O partido reivindica que Luiz Carlos Hauly, o segundo mais votado da legenda, entre no lugar de Deltan.

O TRE do Paraná alega que Hauly não atingiu a contagem mínima de votos para preencher a vaga, que é 10% do quociente eleitoral do estado. O Podemos, em contrapartida, alega que a medida não se aplica a suplentes.

A legenda também argumenta que o TRE-PR está descumprindo uma decisão do ministro do STF Luís Roberto Barroso.

A decisão compreende que os votos de um candidato que esteja com o registro de candidatura deferido ou não apreciado na data das eleições, mas cuja situação jurídica venha a se modificar em razão de decisão judicial posterior, devem ser computados em favor do partido que o registrou.

Segundo O Globo, a ação foi protocolada na última segunda-feira (5) pelo partido no Supremo Tribunal Federal (STF), no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e no próprio TRE-PR.